Un film su Marley, il 'supercane' cieco di Santa Maria a Monte

Il supercane Marley finirà sul grande schermo. Il pastore tedesco non vedente vive a Santa Maria a Monte coi padroni Carlotta Nelli e Marco Chimenti, è salito più volte agli onori delle cronache per la sua vita incredibile. Adesso Marley sarà pure protagonista di un film.

A annunciarlo la sua pagina Facebook. La giornalista e produttrice Didi Leoni con la sua casa di produzione Sarabi ha opzionato i diritti del libro 'La vita a colori di un cane cieco': ancora non c'è certezza sull'uscita del film e sulle date ma qualcosa si sta muovendo.

La vita di Marley è già un film. La coppia di Santa Maria a Monte è venuta a conoscenza di Marley che si trovava in una struttura a Bari. E non ci ha pensato due volte, aprendo la porta di casa al "Supercane". Il lieto fine per Marley è proprio la sua quotidianità, fatta di rincorse al pallone, giochi allo sgambatoio con altri cani, scodinzolii e coccole che non possono mai mancare oltre alle giratine lungo l'argine e a tantissime attività. Fa inoltre parte del Nucleo Cinofilo Ricerca e Soccorso.