Maltratta la ex, in casa ha un arsenale di armi: denunciato 66enne

Stalking, con minacce e maltrattamenti alla ex compagna. Poi la scoperta: un arsenale di armi in casa, in piena regola. Un 66enne a Pisa è stato denunciato e si è visto notificare "l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati", come riportano i poliziotti.

Le indagini sono partite dalla querela della ex partner. Dopo che la relazione era finita, l'uomo ha più volte minacciato e offeso la donna, anche in presenza di altre persone. In alcuni casi era stata colpita con calci e pugni, in altri lui le aveva lanciato contro oggetti. L'uomo è stato indagato per stalking, maltrattamenti e minacce aggravate.

La casa del 66enne è stata perquisita e sono state trovate numerose armi: una cartuccia di armamento bellico, una riproduzione metallica di rivoltella privo di tappo rosso, decine di coltelli, sciabole, petardi, sfollagente e mazze di legno.