Pilota del Pegaso muore travolto da un'autocisterna all'Air Show in Abruzzo

Tragico incidente questa mattina all'Aeroporto dei Parchi all'Aquila. Paolo Dal Pozzo, 41enne copilota dell'elisoccorso del 118, ha perso la vita investito da un'autocisterna in fase di manovra sulla pista nella prima giornata dell'Air Show.

Ancora non è chiaro come Dal Pozzo sia finito fra motrice e rimorchio, senza accorgersi che il mezzo pesante si era messo in moto.

Dal Pozzo, dipendente di Avincis, società affidataria dell'elisoccorso in Abruzzo, da molti anni era pilota della base elisoccorso della regione Toscana di Massa Cinquale Pegaso 3.

"La Toscana si stringe per la tragica scomparsa di Paolo Dal Pozzo, 41 anni, che da molti anni era pilota del Pegaso della Regione Toscana alla base di Pegaso 3 al Cinquale e si è sempre distinto per disponibilità e capacità. Alla famiglia e ai colleghi l’abbraccio della Toscana" ha postato su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani".

Anche la direzione dell'Asl Toscana nord ovest e la direzione del 118 aziendale hanno espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Dal Pozzo, che - ricordano - "si era sempre distinto per disponibilità e capacità".

"Per rispetto della moglie e dei figli di questa persona la scelta di annullare la manifestazione è la più giusta" ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.