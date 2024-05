Ciclista cade in un sentiero dell'Empolese, arriva Pegaso

Un uomo è rimasto ferito mentre era in bici in un sentiero dell'Empolese. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, l'uomo è stato portato via in codice rosso.

La persona ferita era in mountain bike nel territorio di Capraia e Limite, per la precisione nella zona di San Martino in Campo, vicino ai comuni di Montelupo e Carmignano.

Il ciclista era su un sentiero impervio quando, per motivi da chiarire, è caduto. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e la Misericordia di Montelupo Fiorentino. L'uomo è stato verricellato e preso da Pegaso prima di essere portato al Cto di Careggi.