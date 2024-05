Cucina in pessime condizioni, multa e denuncia

I carabinieri hanno denunciato il titolare di un'attività di ristorazione nel Pisano. Gli è stato contestato il mantenimento in pessime condizioni igienico sanitarie della cucina e del deposito alimenti, per sporco pregresso sotto le attrezzature, incrostazioni ed unto sugli impianti, residui di lavorazioni, ghiaccio diffuso all’interno dei frigoriferi e presenza di escrementi di roditori. Nella circostanza, i militari hanno richiesto l’intervento di personale della competente Azienda USL, da cui è scaturita l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti. Elevata inoltre una sanzione di mille euro.