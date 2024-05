FI, gli appuntamenti di Mazzetti nel Pisano

Nuova tappa pisana per la Deputata On. Erica Mazzetti membro della Commissione Ambiente-Territorio-Lavori Pubblici che ricopre in Forza Italia l'incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici.

Lunedi 27 maggio sarà presente nella provincia di Pisa, alle 10 a Fauglia con il Candidato Sindaco Riccardo Froli, dove verrà effettuato un sopralluogo sul sito dove dovrebbe sorgere l’impianto di accumulo BEES, alle 11 a Pontedera con il Candidato Sindaco Matteo Bagnoli per una visita ai cumuli KEU e in centro alle ore 12 per un aperitivo elettorale presso il Mandarino Caffè Bistrot, mentre alle 14 insieme al candidato a sindaco di San Miniato, Michele Altini svolgerà un incontro con la Consulta Territoriale San Donato.

Sono occasioni di confronto sempre vissuti con grande spirito di partecipazione, conclude Lorenzo Paladini – e sempre con l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alla politica del proprio territorio.

Fonte: Ufficio Stampa