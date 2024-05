Incidenti tra Pontedera e Montopoli: lunghe code in Fi-Pi-Li

Due incidenti e molti disagi sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Oggi, domenica 26 maggio, verso le 17 si sono verificati due scontri tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno, in direzione Firenze. Non si hanno ancora notizie sui feriti, ma si registrano code, specie perché si entra nell'ora di punta del rientro a casa dalle località costiere.

I due sinistri hanno coinvolto nel primo caso un'auto e una moto, nel secondo un tamponamento tra diversi mezzi. Il traffico al momento è paralizzato e si registrano cinque chilometri di coda tra Pontedera e Montopoli dal km 47.3 al km 52.3, la tendenza è in aumento. Sul posto le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia.