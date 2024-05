A I Gigli oltre 1200 persone per le due giornate di visite sanitarie gratuite

Oltre 1.200 prestazioni sanitarie effettuate: questi i numeri da record della due giorni di visite gratuite organizzate dal Centro Commerciale I Gigli sabato 25 e domenica 26 maggio.

Con tantissime persone arrivate da tutta l'area metropolitana e una fila pressoché costante per confrontarsi con gli specialisti presenti nell'area installata nella piazza esterna di Corte Tonda. E' stato qui, infatti, che si è svolta la seconda edizione di un format che anche lo scorso anno aveva visto la partecipazione di molti visitatori,

“La prevenzione ai Gigli – Festa toscana della prevenzione”. Un appuntamento che I Gigli, da sempre attenti al tema della prevenzione e della cura di se stessi, hanno riproposto volentieri. Unisalute, Fratellanza Popolare di San Donnino, FIMMG Regione Toscana, AVIS, Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e Misericordia di Campi Bisenzio. E con l’adesione anche da parte di partner commerciali de I Gigli come Farmapiana e Salmoiraghi&Viganò i partner di un fine settimana in cui il punto sanitario allestito all'esterno del Centro commerciale è stato letteralmente preso d'assalto. Fra i momenti che hanno richiamato maggiore attenzione anche la dimostrazione, teorica e pratica, sul Primo soccorso e su come si usa un defibrillatore automatico a cura dei volontari della Pubblica Assistenza di Campi.