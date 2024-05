Cdx Capraia e Limite: "Erba alta e riva dell'Arno non curata, dopo un anno situazione invariata"

A distanza di un anno dal nostro ultimo articolo di protesta spiace dover constatare ancora una volta che Capraia Fiorentina e le altre frazioni del Comune di Capraia e Limite sono abbandonate al degrado e all’incuria.

Come coalizione SiAmo Capraia e Limite, avevamo sollevato il fatto che l'erba non veniva tagliata, che quando veniva tagliata non veniva raccolta, che le caditoie non erano pulite, che ampie strade delle nostre frazioni erano ricoperte da sporcizia di vario genere e che le rive lungo l'Arno non erano curate, nonostante la tassa sul consorzio di bonifica, che i nostri concittadini pagano annualmente.

C'era stato risposto che la manutenzione delle rive non poteva essere fatta a causa del periodo di riproduzione dei volatili e che la manutenzione del verde veniva fatta. Sicuramente abbiamo anche qua un modo diverso di vedere le cose, seppur oggettivamente non ci sentiamo noi a disagio sul tema. La cosa ci aveva fatto sorridere perché ci siamo subito resi conto che per qualcuno la manutenzione si fa solo in determinati periodi e non tutto l'anno.

A distanza di dodici mesi la situazione non è purtroppo cambiata, a noi piacerebbe dire l'opposto ma purtroppo non è così. Le rive sull'Arno sono in una situazione di incuria oggettiva, con tronchi, arbusti di vario genere, plastica (dovuta anche a quella dei sacchi della "porta a porta" che a causa del vento viene portata sulle rive) ed erba alta e si aveva un anno per poterle curare.

A questo punto ci domandiamo a che serva pagare la tassa al consorzio di bonifica se poi il comune non è in grado di sollecitare una manutenzione? L'erba non viene tagliata e solo nell'ultima settimana ci si è affrettati a dare una rinfrescata alla frazione, forse perché pensiamo noi, visto la fine del palio dei rioni di Capraia, il signor sindaco aveva paura di essere attaccato, dai cittadini che sono esasperati dalla scarsa pulizia di parchi e giardini; senza contare che lo stesso nostro pensiero è stato condiviso da chi ora è nella lista del centrosinistra.

A che serve installare giochi nuovi se i bambini non possono usarli a causa dell'erba alta? Per quanto riguarda le caditoie, poi, in un anno non si è mai vista una ditta specializzata ad occuparsi della loro manutenzione, eppure ogni Comune destina dei soldi a bilancio proprio per la loro cura!

Ecco, con noi ad amministrare questa comunità le cose cambieranno, perché noi non faremo manutenzione straordinaria, ma ordinaria, che ha costi minori per i cittadini e che previene sempre problematiche future! Le frazioni con noi torneranno protagoniste e non ci si accorgerà di loro solo all'approssimarsi delle elezioni.

Noi amministreremo questo Comune come se fosse il giardino di casa nostra con cura e amore, la sciatteria e la negligenza di questi dieci anni lasceranno il posto a costanza e perseveranza, perché chi verrà a trovarci potrà dire com'è bello tutto il comune di Capraia e Limite, frazioni incluse.

Stefano Puglisi (Coordinatore comunale Lega)

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia)

Emanuel Di Mauro (candidato sindaco SiAmo Capraia e Limite)