Di Mauro (Cdx) incontra Salvini: "Rappresentate le criticità di Capraia e Limite"

Nella serata del 20 maggio, il candidato Sindaco per il centrodestra a Capraia e Limite Emanuel Di Mauro, ha inteso garantire la sua presenza, contestualmente ad alcuni candidati consiglieri, alla presentazione del libro "Controvento" del Vice Premier Matteo Salvini. Dice Di Mauro: "Dell'invito, raccolto con piacere dalla quota Lega che mi sostiene, ho cercato di sfruttare la possibilità di portare 'l'urlo di aiuto' della comunità di Capraia e Limite. Difatti ho inteso rappresentare, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona, quelle che a parer nostro sono delle criticità lampanti che, semmai avremo l'onere e l'onore di amministrare, vedranno un nostro intervento deciso. La "Lettera a Salvini" - accolta con piacere dal Ministro, che ha promesso di leggerla con attenzione - mostra le preoccupazioni per l'attuale ponte tra Capraia Fiorentina e Montelupo Fiorentino (presente e futuro), l'annesso sottopasso della stazione ferroviaria e la possibilità della nascita di una passerella ciclopedonale a misura d'uomo, sicura e priva di barriere architettoniche per una miglior fruibilità da parte dei disabili.

Nella lettera, scritta senza molti mezzi termini, ho riportato la mia volontà di intraprendere, eletto o meno, un dialogo diretto tra cittadinanza, amministrazione e Ministero".

Prosegue Di Mauro affermando che "la nostra forza sta nella possibilità di avere diretto rapporto con le forze di Governo. Oltretutto siamo forti della presenza di rappresentanza a livello locale e decentrato, con figure elette che già in diverse occasioni ci hanno supportato, nonché l'appoggio di quanto sin ora detto dal candidato Sindaco di Montelupo nel Cuore per il centrodestra, Federico Pavese".

Fonte: Ufficio stampa