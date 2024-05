Funerali Massimiliano Pescini, l'ultimo abbraccio della sua San Casciano

Tutte le più alte cariche regionali si sono ritrovate oggi alla chiesa di piazza Cavour di San Casciano Val di Pesa per i funerali di Massimiliano Pescini, 49 anni, ex sindaco per 10 anni e consigliere regionale per le file del Pd. A portare il feretro i sindaci del Chianti Fiorentino (David Baroncelli, Paolo Sottani e Roberto Ciappi, quest'ultimo 'successore' di Pescini dal 2019) in un applauso e un abbraccio continuo verso la famiglia. In occasione della scomparsa, la famiglia ha espressamente richiesto non fiori ma opere di bene a servizio delle Misericordie di Mercatale e San Casciano.

La Propositura di San Casciano e la piazza Cavour erano piene di persone. Alla messa funebre officiata dal parroco Don Massimiliano Gori erano presenti, oltre ai genitori, ai famigliari e alla compagna di Pescini, le più alte cariche istituzionali della Regione Toscana come Giani e Mazzeo ma anche il sindaco di Firenze Nardella e la sindaca di Empoli Barnini. Commozione alle parole del sindaco Ciappi da parte di tutti la comunità sancascianese: "Se ne è andato il migliore" .