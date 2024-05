Giuseppe Conte a Firenze per le Europee: "Un'Italia che non deve rassegnarsi"

I prossimi 8 e 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modelli diametralmente opposti. Dovremo scegliere tra chi vuole la transizione ecologica e chi la transizione militare. Tra un’Europa dei diritti e un’Europa dei privilegi. Tra chi porterà la questione morale a Bruxelles e chi vuole portarci Vittorio Sgarbi.

Continua il tour del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nei teatri italiani per parlare della nostra idea di Europa e smontare la narrazione del magico mondo di Giorgia. Ecco il messaggio di Giuseppe Conte ai toscani e le modalità di registrazione all’evento gratuito.

"Anziché chiedervi di votare “Giuseppe”, quello che vi chiedo è di incontrarci e parlare di quello che non sta funzionando nel nostro Paese, delle risposte e delle soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più ci preoccupano: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale. Ci vediamo martedì 28 maggio alle ore 20.30 al Teatro Niccolini a Firenze. Proveremo insieme ad andare oltre il racconto del “fantastico mondo di Giorgia” per confrontarci sull’idea di un’altra Italia che non deve rassegnarsi. L’Italia che deve far valere in Europa i suoi principi anziché dire sì a una nuova ondata di tagli e tasse".

Fonte: Ufficio Stampa