Università di Firenze, laurea honoris causa a Flavio Manzoni: genio del design in Ferrari

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Design a Flavio Manzoni, designer e architetto, Chief Design Officer in Ferrari.

La cerimonia si svolgerà domani, martedì 28 maggio (ore 10.30 – Aula Magna del rettorato, piazza San Marco, 4 – Firenze).

Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci, alla presenza del direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca e della presidente della Scuola di Architettura Susanna Caccia Gherardini.

La laudatio sarà tenuta da Laura Giraldi ed Elisabetta Cianfanelli.

La laurea sarà assegnata, si legge nella motivazione, per aver contribuito “all’evoluzione e alla storia del design automobilistico”. “I suoi progetti multidisciplinari, icone a livello internazionale – continua la motivazione – hanno elevato lo stile italiano, coniugando le tecnologie innovative con il genius loci mostrando come, attraverso una complessa attività di sintesi, sia possibile far convivere funzionalità tecnica e bellezza formale”.

Al termine della mattinata, che sarà trasmessa anche in diretta streaming su www.unifi.it/webtv , Flavio Manzoni terrà una lectio magistralis dal titolo “Il Design è un pipistrello…”.

Fonte: Ufficio Stampa