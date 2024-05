Sospesa la licenza per 10 giorni nella sala scommesse della galleria Gramsci di Pisa, in zona stazione centrale. Il provvedimento arriva dal questore Raffaele Gargiulo perché, tra il 18 e il 22 aprile, sono stati condotti dei controlli che hanno portato a scoprire la cessione di droga in quel locale. Le indagini sono state condotte da polizia, finanza e municipale nell'ambito dell'operazione Alto impatto.