Il volontariato a 360° nel video dell'istituto Enriques per la Festa della Toscana

La cultura del dono, della gentilezza, del fare qualcosa per gli altri in modo del tutto disinteressato. Sono queste le basi dell’impegno nel mondo del volontariato, una galassia che a Castelfiorentino vede protagoniste decine di associazioni e centinaia di persone che quotidianamente dedicano parte del loro tempo libero nella sanità, nella protezione civile e nel sociale, e che è stata raccontata in un video presentato questa mattina all’Enriques nell’ambito della Festa della Toscana 2023

Realizzato dal Comune di Castelfiorentino con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, il video, intitolato video “I Care. Al servizio della comunità. Castelfiorentino, il volontariato si presenta” (durata 35 minuti) getta uno sguardo a trecentosessanta gradi sulle molteplici realtà del volontariato del territorio: da quello sanitario, che vede impegnate la Misericordia, le Pubbliche Assistenze, l’Aido, Avis, Fratres, alla Protezione Civile (Prociv Arci, Rav, Protezione Civile Misericordia), dalla tutela delle donne (Centro Lilith) al sociale, che interessa un ampio ventaglio di interventi sul versante della povertà (Caritas e Banco Alimentare della Misericordia, sezione soci coop) della fragilità (Senza Barriere onlus), della sociabilità e dell’assistenza alle persone anziane (Avo, Auser, SPI CGIL)

Storie, esperienze, testimonianze di solidarietà sociale e civile, grazie all’insostituibile supporto delle persone e delle associazioni che vi si dedicano con impegno, costanza e soprattutto amore nei confronti del prossimo.

Sono intervenuti alla presentazione del video il dirigente scolastico, prof.ssa Barbara Degl’Innocenti, l’amministrazione comunale di Castelfiorentino (il sindaco Alessio Falorni e l’assessore all’Istruzione Francesca Giannì) i rappresentanti e i volontari delle associazioni, che non hanno mancato di rinnovare l’appello agli studenti di dedicare qualche ora al volontariato, nella consapevolezza che fare del bene agli altri procura anche ricadute positive su noi stessi.

Il video è stato realizzato per la Festa della Toscana 2023, dedicata “la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani”, e sarà presto diffuso anche sul canale youtube del Comune di Castelfiorentino.