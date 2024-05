Impatto fatale per un 48enne, il suo scooter si schianta contro un furgone a Lucca

Si chiamava Edoardo Salatini l'uomo di 48 anni che è morto in moto schiantandosi con un furgone guidato da un 70enne. Il fatto è avvenuto a Lucca, nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli lungo la via Nuova. Erano le 21.30 circa quando, all'incroco con via Arnolgini, il 48enne sul suo Yamaha di grossa cilindrata è andato a impattare con il mezzo pesante, il cui conducente è rimasto illeso. I tentativi di soccorso, prima degli abitanti di zona e poi dei sanitari inviati dal 118, sono stati purtroppo inutili. Il tratto della via Nuova per Pisa è stato interrotto al traffico per alcune ore. Rilievi a cura di polizia e municipale.