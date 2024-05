Polizia municipale, il Comune di Pistoia assume due agenti

Il Comune di Pistoia ha indetto un concorso per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 agenti di Polizia Municipale, appartenenti all'area degli istruttori. È prevista una riserva a favore dei volontari delle Forze Armate e operatori volontari del Servizio Civile.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Pistoia (https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni) e sull'Albo Pretorio online.

I candidati devono possedere i requisiti riportati nel bando, tra i quali non aver superato i 32 anni d’età alla data di scadenza del bando, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente di guida di categoria B. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale "inPA" (https://www.inpa.gov.it) entro sabato 22 giugno. È prevista una tassa di iscrizione di 10 euro.

Saranno effettuate una prova scritta, in programma per martedì 16 luglio nell’edificio denominato ‘La Cattedrale’, in via Pertini, e una prova orale.

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi, il calendario, il diario e il luogo delle prove, il loro esito e ogni altra comunicazione inerente la selezione saranno resi noti esclusivamente sul Portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e sul sito internet del Comune di Pistoia, in Amministrazione Trasparente https://pistoia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenzaj/ sezione “bandi di concorso”.

Altre informazioni possono essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in piazza del Duomo 1, telefono 800 012 146, e-mail: info@comune.pistoia.it e al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, al numero 0573 371263, 371478, 371353, 371232, e-mail: concorsi@comune.pistoia.it dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa