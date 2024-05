Speciale Elezioni, candidato a Vinci Daniele Vanni (csx): "Sfruttare le potenzialità del nostro territorio"

Continuano gli appuntamenti legati a Speciale Elezioni di Radio Lady (spazio elettorale a pagamento). L'ospite è stato Daniele Vanni, candidato sindaco del centrosinistra a Vinci. Di seguito l'intervista integrale:

Vinci all'interno degli 11 comuni, la centralità del borgo di leonardo per le unicità da valorizzare

"Io penso che si candida a governare un comune come il nostro debba porsi l'obiettivo di utilizzare e sfruttare al meglio le potenzialità che il nostro territorio ha. Quando si parla di cultura e di turismo bisogna far si che invitino dei volani per lo sviluppo del nostro territorio. Nel nostro programma c'è un progetto importante (Discover Vinci) che si pone proprio l'obiettivo di aumentare i flussi turistici e la permanenza del turista nel nostro comune. Servono tutta una serie di azioni, vogliamo trasformare il borgo in una vera e propria città museo".

Centro storico, dalla Festa dell'Unicorno a una valorizzazione 365 giorni l'anno

"Nella mia idea ci sono due percorsi, il primo all'interno del borgo e il secondo una sorta di eco-museo che coinvolga anche le nostre frazioni, tradizioni ed eccellenze. La festa dell'unicorno è un evento molto importante, credo che da solo non possa bastare. Abbiamo bisogno di rimettere in piedi un calendario di eventi importante, abbiamo bisogno di una pianificazione che ci riporti ad avere un calendario eventi significativo che renda la città viva"

Sovigliana e Mercatale, servizi e industria: come tutelare e valorizzare quest'area del comune

"Per quanto riguarda Mercatale sono due gli interventi importanti da realizzare. La prima è una cassa di espansione sul Rio Streda perché c'è un rischio idraulico. Il 2 novembre abbiamo visto gli effetti di quell'alluvione. Bisogna accelerare con la Regione Toscana per la realizzazione di questa opera. Mercatale inoltre ha bisogno di una viabilità diversa e credo che il progetto della pista ciclabile debba arrivare a Vinci e passare dalla nostra zona industriale. Per me ha un valore enorme, perché permettere ai lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta è una cosa importante.

"Sovigliana e Spicchio sono due frazioni del nostro comune importantissime. Ci sono tanti servizi che vanno potenziati, bisogna assolutamente agire sulla viabilità. Allo stesso tempo penso che le aree del nostro comune debbano trovare uno spazio per i giovani, un progetto di questo tipo vada costruito insieme a loro, con la costituzione di un consiglio comunale per i giovani che ci permetta di collaborare insieme".

Servizi alla persona, partiamo dalla scuola: cosa manca e cosa va tutelato per il territorio di Vinci

"Rappresenta il tema più importante. Il primo progetto che si trova all'interno del nostro programma si chiama "Generazione futura". Mette insieme il tema della scuola e delle politiche giovanile, dobbiamo pensare a far crescere la comunità del futuro. La scuola deve essere messa al primo posto. Vinci nei prossimi anni vedrà la nascita di due nuovi edifici, una scuola di infanzia a Spicchio e un nido nel capoluogo. Dobbiamo dare dei servizi alle famiglie: pre-scuola, dopo scuola e centro estivi".

Vinci Effetto Farfalla è una parte fondamentale del programma di mandato presetnato agli elettori: di cosa si tratta?

"Fa riferimento alla teoria del caos. Parla di ambiente, si riferisce al fatto che noi non possiamo fare da soli delle rivoluzioni per quanto riguarda la transizione ecologiche, ma possiamo mettere in fila delle piccole azioni per arrivare a dei grandi cambiamenti. All'interno di questo tema ci sono tanti aspetti: l'abbandono dei rifiuti, la mobilità sostenibile, incentivare l'energia rinnovabile ma soprattutto rilanciare il patto del Montalbano. Purtroppo stiamo assistendo all'abbandono di queste terre, dobbiamo costruire un progetto che incentivi la permanenza nel nostro territorio".

Infrastrutture e opere: cosa manca a Vinci che nei primi 5 anni da sindaco potrebbe cominciare a realizzare

"Ci sono tre obiettivi primari: il primo riguarda la riqualificazione a Sovigliana di Via Empolese con la realizzazione di un marciapiede e una viabilità che dovrà essere più adatta su quel tipo di strada. Su Spicchio bisogna rivedere il collegamento tra il ponte De Gasperi e la zona che arriva fino a Via Limitese, anche qui realizzando un percorso ciclabile e un nuovo marciapiede. E infine, se penso a Vinci capoluogo, la priorità a mio avviso deve essere quella di affiancare ai progetti del Pnrr dei nuovi parcheggi che siano a ridosso del centro storico"

"Può rientrare in quel percorso virtuoso e turistico di cui parlavamo prima. Ma sul Montelbano bisogna tutelare soprattutto l'agricoltura perché sono i costudi del nostro territorio. Quando si parla di Motalbano si parla soprattutto di frazioni, bisogna tenere presente che negli ultimi anni hanno avuto delle difficoltà, perché le popolazioni stanno invecchiando e ci sono delle esigenze come quelle legate al trasporto pubblico, occorre istituire un nuovo servizio, una navetta che possa collegare le nostre frazioni"

Il primo atto se verrà eletto sindaco

"Ho sempre risposto 'la prima cosa che farò sarà richiedere un preventivo per rifare la facciata al Comune di Vinci' (ride, ndr.). La cosa più importante da fare subito sarà una riunione con tutti gli uffici dell'ente locale per andare insieme a condividere quegli obiettivi che sono nel nostro programma. Perché per realizzare quel programma servono degli uffici che siano ben organizzati e che possano essere valorizzati"