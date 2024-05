Università di Firenze, laurea honoris causa in Design a Flavio Manzoni

Il titolo è stato consegnato dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci in una cerimonia svoltasi stamani nell’Aula magna del rettorato (foto in allegato). Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca e della presidente della Scuola di Architettura Susanna Caccia Gherardini, Laura Giraldi ed Elisabetta Cianfanelli hanno tenuto la laudatio. Al termine della cerimonia Flavio Manzoni ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Il Design è un pipistrello…”.

La laurea, che premia l’intensa e appassionata dedizione allo studio e alla ricerca nel car design, è stata assegnata, si legge nella motivazione, per aver contribuito “all’evoluzione e alla storia del design automobilistico”. “I suoi progetti multidisciplinari, icone a livello internazionale – continua la motivazione – hanno elevato lo stile italiano, coniugando le tecnologie innovative con il genius loci mostrando come, attraverso una complessa attività di sintesi, sia possibile far convivere funzionalità tecnica e bellezza formale”.

Con questa iniziativa l’Ateneo premia un suo ex-allievo: Manzoni, infatti, si è laureato nel 1992 a Firenze in Architettura, con Alberto Segoni, docente di Industrial design, uno dei maestri all’origine della Scuola fiorentina del design. La cerimonia rappresenta un’ulteriore tappa verso la nascita della comunità degli Alumni dell’Università di Firenze.

Flavio Manzoni, nato a Nuoro nel 1965, dopo la sua formazione nell’Ateneo fiorentino, ha lavorato in Lancia (dove è stato Direttore del Design), in Seat, nel Gruppo Volkswagen, per approdare poi nel 2010 in Ferrari con il prestigioso e difficile incarico di creare un Centro stile interno alla casa di Maranello. Per i suoi prodotti altamente innovativi, che definiscono nuovi archetipi nel design automobilistico, Manzoni ha ricevuto molteplici premi tra cui 3 compassi d’oro dell’Associazione per il disegno industriale, uno fra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali, e 25 Red Dot Design Award

Fonte: Ufficio Stampa