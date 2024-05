Verso il 2 giugno, a Campi Bisenzio un racconto a più voci per parlare di solidarietà e inclusione

All’indomani dell’alluvione del novembre 2023, SPI CGIL Toscana ha promosso, insieme alle proprie strutture provinciali e con il contributo di Assicoop, una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite. Con la somma raccolta, la ASL Toscana Centro, destinataria della donazione, ha deciso di acquistare un ecografo per il Consultorio di Campi Bisenzio.

Lo SPI Toscana ha deciso di valorizzare quest’atto in prossimità della Festa della Repubblica, dato che il 2 giugno non rappresentò solo la fine della monarchia, ma anche la conquista del diritto al voto da parte delle donne: un passo in avanti decisivo sul terreno della democrazia inclusiva.

L’iniziativa “Solidarietà è bella” sarà quindi dedicata a far risaltare proprio quei valori di inclusione e solidarietà che sono alla base della nostra democrazia e si terrà il 30 maggio alle 9.30 nella Sala Consiliare del Comune di Campi Bisenzio (piazza Dante, 36). Nel corso della mattinata sarà anche consegnata la targa-premio “La meglio gioventù” alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Piero Gobetti – Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli che si sono contraddistinti per l’impegno e la solidarietà dimostrati nei confronti della popolazione di Campi Bisenzio duramente colpita dall’alluvione.

L’iniziativa vedrà i saluti della Segretaria della Lega SPI CGIL di Campi Bisenzio Tiziana Parivir, del Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, seguiti da un intervento di Simona Dei, Direttrice sanitaria Asl Toscana Centro. Seguirà una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Chiara Dino, a cui parteciperanno Serena Arrighi, Sindaca di Carrara; Simone Bezzini, Assessore alla Sanità Regione Toscana; Alberta Bresci, Segretaria SPI CGIL Pistoia; Valeria Dubini, Ginecologa, Presidentessa AGITE (Associazione Ginecologi Territoriali) e Segretaria nazionale SIGO (Società di Ginecologia e Ostetricia); Patrizia Fistesmaire, Psicoterapeuta, FP CGIL Nazionale Medici e Dirigenti SSN.

Conclusioni di Stefano Landini, Segretario Nazionale SPI CGIL.

Fonte: Università di Firenze