Amici Cuccioli: due giorni di sfilate canine e apericena con lotteria

Il miglior amico dell'uomo diventa protagonista di un super evento a 'Amici Cuccioli' a Poggioni, a due passi da Cerreto Guidi. Una giornata dedicata ai cani, con sfilate, gare di bellezza, premi speciali e tanto divertimento. E di sicuro tanto affetto!

Sabato 1 giugno a Cerreto Guidi sarà un giorno di festa per gli amici a quattro zampe. All'allevamento 'Amici Cuccioli' della titolare Paola Lepri dalle ore 16 barboncini, cani di razza e meticci per una giornata di allegria e fedeltà, con un occhio alla solidarietà.

Appuntamento alle 16, dunque, in via Francesca Nord al civico 88. A quell'ora si apriranno le iscrizioni per la mostra canina. L'iscrizione alla gara canina ha un costo di 8 euro.

Alle 17 tutti i cani in gara sfileranno e verranno giudicati dai giudici, tra cui anche un profilo d'eccezione, vale a dire la sindaca cerretese Simona Rossetti. Verrà decretato il podio coi primi tre classificati ma non finisce qua, saranno dati anche altri premi importanti: Mister e Miss Amici Cuccioli, ma anche il premio 'Zio Tom' al cane più anziano, il riconoscimento 'Simpatia' per il cane più simpatico, 'Baby' al più giovane e 'Top' al cane più bello.

Dalle 20.30 poi possono 'divertirsi' anche i padroni perché si terrà un apericena con lotteria, previsti ricchi premi tra cui la cuccia di Amici Cuccioli!

Sarà una giornata da non perdere, anche perché aiuterà a fare del bene. Sarà allestito un angolo di raccolta fondi di Airc con offerta libera (fortemente voluto dalla titolare Paola Lepri), in modo tale da far festa anche col cuore.