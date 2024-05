Danni al Cineplex di Pontedera, fermato gruppo di 30 minorenni

Nel pomeriggio dello scorso venerdì 24 maggio, il commissariato di polizia e la polizia municipale di Pontedera hanno effettuato un controllo congiunto nella galleria cittadina Cineplex dove era stato segnalato un folto gruppo di ragazzi che, da diversi giorni, si rendeva responsabile di danneggiamenti e disturbo alle persone spesso facendosi beffe dell’unica guardia giurata di vigilanza.

Dopo aver precluso ogni via di uscita, sono stati fermati e sottoposti ad identificazione una trentina di ragazzi e ragazze di età tra i 14 e 19 anni, in maggioranza di nazionalità albanese, senegalese e marocchina, che erano soliti radunarsi e dare fastidio ai lavoratori delle attività commerciali e ai loro clienti, spesso provocando danni alle strutture e ai bagni della galleria.

Diversi ragazzi minorenni sono stati affidati ai genitori che erano ignari di come si comportavano i figli e del fatto che avessero costituito un gruppo così numeroso che si dedicava a tali tipi di comportamento.

Nel gruppo erano presenti anche sette ragazze minorenni di cui una di esse, una ragazza straniera di 15 anni, è stata affidata ai genitori fatti convenire in loco perché sprovvista di documenti.

Al termine del controllo sono stati denunciati due minori e un maggiorenne tutti di nazionalità senegalese perché non in regola con la normativa sul soggiorno in Italia.