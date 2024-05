La Fiorentina perde ancora una volta la finale di Conference League, stavolta a vincere è l'Olympiacos in una finale non bella e molto tirata a Atene. Finisce uno a zero.

Un gol di El Kaabi al 116esimo ai supplementari dà la coppa ai greci, alla prima imposizione nella loro storia. Si tratta della seconda sconfitta di fila in finale per i viola.