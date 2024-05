Maxi donazione del resort Castelfalfi per l'ospedale di Empoli: 4 macchinari per la Stroke Unit

Dal resort di Castelfalfi a Montaione una donazione di 40mila euro all'ospedale San Giuseppe di Empoli per il progetto Area Stroke: sono stati impiegati per 4 telemetrie per la rilevazione di un massimo di 6 parametri in contemporanea per i pazienti affetti da ictus, consentendo ai sanitari di dedicarsi maggiormente alla loro cura e non alla misurazione di queste rilevazioni.

Questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e delle autorità istituzionali di zona, è avvenuta la consegna. Al termine della cerimonia una targa all'esterno del reparto ha celebrato il traguardo, ringraziando ovviamente la struttura turistica di Montaione. L'ospedale ha voluto ringraziare anche la Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze che ha permesso l'acquisizione in tempi rapidi del macchinario.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO