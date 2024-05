Nuovi preziosi strumenti elettronici per il laboratorio dell'ITTS Fedi-Fermi

Lunedì 27 maggio l'ITTS Fedi-Fermi di Pistoia ha alcuni strumenti elettronici che arricchiranno ulteriormente la dotazione del laboratorio LAEL/LASEK. La consegna è avvenuta durante una cerimonia ufficiale in cui sono intervenuti il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, promotore dell’iniziativa, il Dirigente dell’ITTS Fedi-Fermi, Graziano Magrini, l'AD dell'azienda donatrice - la Progress Rail Signaling S.p.A. di Serravalle Pistoiese, facente parte del gruppo Caterpillar -, Paolo Covoni, e la Presidente del Consiglio d'Istituto, Linda Cecchi.

Presenti all’iniziativa anche una classe dell’articolazione Elettronica, il vicepreside Riccardo Marchese, il responsabile dell’Ufficio Tecnico, David Mattioli e i docenti di indirizzo Carlo Panconi, Nicola Agostini e Valerio Gabbani.

In particolare la scuola ha ricevuto tre multimetri digitali, un oscilloscopio portatile ed una pinza wattmetrica.

"L’evento - hanno spiegato dall'istituto scolastico - assume particolare rilevanza poiché si lega anche ad un più ampio contesto di collaborazione tra scuola e tessuto produttivo del territorio, in questo caso un’azienda in espansione che rappresenta un'eccellenza nel campo del segnalamento ferroviario. Progress Rail ha infatti manifestato la propria disponibilità ad accogliere gli studenti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento e a partecipare ad eventuali progetti che saranno attivati nell’Istituto".

Fonte: Comunicato Stampa