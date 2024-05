Presentato alla Camera il libro dedicato a Bocelli

"Un'icona dell'arte italiana nel mondo, il simbolo della bellezza della musica e del canto, ambasciatore di valori sani e positivi. La presentazione che ho organizzato alla Camera dei Deputati del libro 'Essergli accanto' a cura di Giorgio De Martino, che ha raccolto testimonianze legate alla vita di Andrea Bocelli stando al suo fianco per dieci anni, è stata il risultato di una precisa scelta culturale e identitaria. Insieme al sottosegretario al ministero della Cultura Gianmarco Mazzi e al presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, è stato illustrato un testo scritto in modo affascinante e ricco di bellezza, la stessa che accompagna la storia, privata e pubblica, del maestro Andrea Bocelli, nato a Lajatico nella campagna pisana e che da tempo ha scelto il territorio apuo-versiliese come propria casa. Il maestro rappresenta oltre i confini nazionali non solo il talento e l'eccellenza tutte italiane, ma soprattutto è un modello di ricerca continua, di studio e del sacrificio che ha vissuto come parte integrante del suo lavoro e del suo privato. Le pagine di 'Essergli accanto' raccontano tutto questo, sintesi fra la persona Andrea Bocelli e il personaggio di fama internazionale. A nostra volta, siamo stati lieti di essergli stati accanto, anche in video collegamento, oggi a Montecitorio”. Lo scrive, in una nota, il deputato e capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese.

Fonte: Ufficio Stampa