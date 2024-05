Viola ancora il divieto di avvicinamento alla compagna, da Volterra al carcere

I carabinieri della Stazione di Volterra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa nei confronti di un uomo che, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento verso la propria compagna, è stato trovato dai militari in strada, senza giustificato motivo.

Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è finito nel carcere di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.