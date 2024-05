“Badia by night”, auto d’epoca in concorso a Badia a Passignano: tra le vigne e le pietre secolari del Chianti

Badia a Passignano, uno dei più pregiati simboli italiani del legame tra storia, architettura e spiritualità che testimonia le radici millenarie del Comune di Barberino Tavarnelle, indossa l’abito della sera, si veste della bellezza delle stelle per accogliere la prima edizione di “Badia by night”. È l'esordio di una manifestazione, promossa e organizzata dalle Pro Loco di Badia Passignano e di Sambuca Val di Pesa, in collaborazione con la comunità monastica di Badia a Passignano, Cassia Corse Storica e Cure2Children Onlus, che mira a valorizzare l'eleganza e il design della tradizione automobilistica internazionale offrendo una nuova opportunità di promozione turistica culturale del territorio.

Dalle vetture realizzate nei primi decenni del secolo scorso fino ai nostri tempi: sono una quindicina le auto che si potranno valutare e ammirare nell'area esterna del complesso di Badia a Passignano e faranno bella mostra di sé in occasione del concorso di eleganza per auto storiche in programma sabato primo giugno dalle ore 17:30 alle ore 22:30. A valutare le automobili d'epoca saranno alcuni imprenditori ed esperti locali, suddivisi in due diverse giurie, la giuria tecnica e la giuria popolare. Le categorie in gara sono quelle che interessano le auto storiche, nate nel primo ventennio del secolo scorso, le vetture sportive realizzate nel periodo del dopoguerra e del boom economico, in corrispondenza del decennio ‘50-‘60, e le Supercar fino ai tempi nostri.

L'iniziativa che ha uno scopo umanitario, parte del ricavato della serata infatti andrà a favore dell'associazione Cure2Children, prevede anche una visita guidata al Castello di Badia a Passignano, seguita da un aperitivo - degustazione ed una cena. Alle ore 22 è in programma la premiazione del concorso. Tra gli organizzatori figurano Marco Landi, Piero e Alessio Tossici, Danilo Barbieri, don Jinsho Kuriakose, Paolo Beni. L’evento sarà presenziato anche dal sindaco di Barberino Tavarnelle.

Badia by day, bella anche di giorno, manterrà l’esposizione delle auto storiche anche il giorno successivo, domenica 2 giugno fino alle ore 17. Contemporaneamente, in occasione dell’iniziativa In-Badia, sarà aperta l'area espositiva nell’orto dei frati, adiacente al complesso religioso, dove dalla mattina al tramonto si potranno ammirare opere e manufatti dell’alto artigianato artistico fiorentino. Saranno presenti una decina di espositori che operano nel settore dei tessuti, dei gioielli, delle ceramiche, delle borse e degli accessori moda.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti fiorentino