Campionato regionale di skateboard a Campo di Marte con Fortezza Crew

Firenze ospiterà, domenica 2 giugno, il campionato regionale di skateboard. Dalle 10 alle 19, allo skatepark di Campo di Marte i partecipanti si confronteranno divisi in 3 categorie: junior, open e master sia femminile che maschile. É prevista una esibizione non competitiva per i bimbi sotto gli 8 anni tesserati che non possono ancora partecipare come agonisti.

L'accesso alla fase successiva, quella dei campionati italiani, sarà possibile in base alla ranking list stilata al termine delle gare.

Alla manifestazione saranno presenti all’evento brands ed espositori che supportano la scena skate locale e nazionale e un dj set che farà da sottofondo all’attività sportiva.

I campionati sono organizzati da Fortezza Crew sotto l’egida della Federazione sport rotellistici.

Contestualmente alle gare, in occasione della 'giornata nazionale dello sport' organizzata dal Coni, sarà allestito uno spazio coordinato dagli istruttori di Fortezza Crew con prove gratuite nelle fasce orarie 10.30/12.30 15/17.

Dopo aver fatto il debutto olimpico a Tokyo 2020, lo skateboard fa nuovamente parte del programma a Parigi 2024.

Info: fortezzacrew@gmail.com

Link iscrizione campionati: https://liveheats.com/events/239627/registration

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa