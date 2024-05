Elezioni, quale tema ritieni prioritario per le comunali? Il sondaggio di gonews.it

Ci avviciniamo al doppio appuntamento delle elezioni, le europee e le comunali, dell'8 e 9 giugno. Ricordiamo che si voterà sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Gli scrutini saranno prima per le europee alla chiusura dei seggi alle 23. Per le comunali si dovrà aspettare le 14 di lunedì 10 giugno. Un eventuale ballottaggio per le comunali si terrà due settimane dopo il primo voto: domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

A proposito di elezioni, ci torniamo su con l'ultimo sondaggio prima del voto (almeno per il primo turno) chiedendo non chi avete intenzione di votare, ma qual è il tema che ritenete principale e che porterà il vostro voto verso un candidato o candidata rispetto ad altri. Abbiamo scelto nel mare magnum di possibilità quattro temi di quotidiana attualità su cui confrontarvi: sicurezza, viabilità e trasporti, sociale e sanità, ambiente e rifiuti. Potete votare il nostro sondaggio fino alle 13 di giovedì 6 giugno.

Ricordiamo che il sondaggio di gonews.it non ha valenza statistica, ma è solo un voto online per scandagliare le opinioni dei nostri lettori. Per cui il nostro giornale rientra pienamente nella legge per quanto riguarda le rilevazioni nel periodo di campagna elettorale.