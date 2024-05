Il Rotary Club Lucca dona uno scooter elettrico per persone diversamente abili

Il Rotary Club Lucca ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso la comunità con una donazione significativa: uno scooter elettrico per persone diversamente abili, destinato al Comune di Lucca. Questo veicolo permetterà ai turisti con problemi di deambulazione di visitare liberamente e autonomamente la splendida città di Lucca, rendendola ancora più accessibile a tutti.

La cerimonia di consegna, avvenuta questa mattina, ha visto la partecipazione del Presidente del Rotary Club Lucca, il dottor Giuseppe Lunardini, insieme al vice sindaco di Lucca, Giovanni Minniti, e all'assessore al Turismo, Remo Santini. Lo scooter sarà gestito e mantenuto in condizioni ottimali da Metro Srl, grazie alla disponibilità del presidente dell'azienda, il dott. Roberto Di Grazia, anch'egli presente alla cerimonia.

"In Rotary Club Lucca, siamo orgogliosi di contribuire a rendere la nostra città più inclusiva e accessibile - ha dichiarato il dott. Lunardini -. Grazie alla collaborazione con il Comune di Lucca, siamo riusciti a creare un servizio che permetterà a molti turisti con difficoltà motorie di godere delle bellezze della nostra città."

Il sindaco Mario Pardini, che non è potuto intervenire alla cerimonia di consegna per un concomitante impegno, ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa: "Questo scooter rappresenta un passo avanti importante verso una Lucca sempre più aperta e accogliente per tutti. Ringrazio il Rotary Club Lucca per questa donazione e per il continuo supporto alla nostra comunità".

L’assessore Remo Santini ha sottolineato come questo nuovo servizio si inserisca perfettamente nella visione di un turismo accessibile: "Vogliamo che ogni visitatore si senta benvenuto e abbia la possibilità di esplorare Lucca senza limitazioni. Questo scooter è un simbolo del nostro impegno verso un turismo inclusivo".

Lo scooter sarà disponibile su prenotazione e conservato da Metro Srl, garantendo che sia sempre pronto all'uso per chi ne ha bisogno. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, i visitatori possono contattare direttamente Metro Srl.

Il Rotary Club Lucca continua a dimostrare il suo ruolo fondamentale nella promozione di iniziative benefiche e di inclusione, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella comunità locale.

Fonte: Rotary Club Lucca