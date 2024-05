Processione del Corpus Domini, l'interdizione al traffico

Domenica 2 giugno 2024, in occasione del Corpus Domini, si terrà la processione nel centro di Empoli. Il percorso prenderà il via da piazza Farinata degli Uberti e proseguirà in Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza Don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio e Canto Guelfo per poi concludersi in piazza Farinata degli Uberti. Per permettere lo svolgimento della processione sono necessarie alcune modifiche temporanee a viabilità e sosta come disposto con ordinanza 331 del 24 maggio 2024. Invece dal primo giugno al 3 settembre 2024, per permettere lo svolgimento di attività da parte di un pubblico esercizio, sono previste modifiche alla viabilità dal giovedì alla domenica in via Curtatone e Montanara, nel tratto compreso fra viale Palestro e via Ricasoli, come disposto con ordinanza 334 del 28 maggio 2024.

CORPUS DOMINI - In particolare, dalle 18 alle 19.15 di domenica 2 giugno è prevista la temporanea sospensione della circolazione nelle strade interessate dal passaggio della processione del Corpus Domini come da percorso. Dalle 14 alle 19.30 del 2 giugno sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via L. da Vinci, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Del Papa e via Verdi, in via Verdi nel tratto compreso fra l'intersezione con via M. Fabiani e via Roma, in tutta via Roma, in tutta piazza della Vittoria, in via Giovanni Da Empoli, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Curtatone e Montanara e via Ridolfi, in tutta piazza XXIV Luglio e in via Tinto da Battifolle, nel tratto compreso fra l'intersezione con piazza della Vittoria e via Salvagnoli. Dalle 17 alle 19.30 del 2 giugno sono poi previsti la chiusura al traffico veicolare di via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Verdi e viale Buozzi, e l'obbligo di svolta a destra nelle seguenti strade: via Curtatone e Montanara (intersezione con via Carrucci), via Giovanni da Empoli (intersezione con via Curtatone e Montanara), via Salvagnoli (angolo di via Pievano Rolando lato piazza Gramsci), via Tinto da Battifolle (angolo con via Salvagnoli) e via Cavour (angolo con via Fabiani).

VIA CURTATONE E MONTANARA - Nel dettaglio, dalle ore 18 alle ore 24 dei giorni dal giovedì alla domenica, a partire dal primo giugno e fino al 3 settembre 2024, sono previsti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Curtatone e Montanara, nel primo tratto compreso fra viale Palestro e via Ricasoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa