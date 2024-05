Sicurezza al Galleno, i candidati sindaco del centrodestra promuovono il loro impegno

Un impegno concreto per lo sviluppo della zona di Galleno da parte dei candidati sindaci dei comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno Vittorio Picchianti, Fabio Mini e Roberto Giannoni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 maggio, hanno incontrato insieme i propri elettori e simpatizzanti presso i locali del Circolo Sportivo gallenese.

In una bellissima cornice di pubblico, caratterizzata da grande partecipazione e convinto interesse, i tre candidati alla carica di primo cittadino dei comuni che si spartiscono la copertura amministrativa dell’importante centro nel cuore delle Cerbaie si sono confrontati sulle problematiche e sulle opportunità di crescita di una frazione lasciata da troppo tempo ai margini dell’azione delle giunte locali.

La storica divisione amministrativa, per certi versi folle, che vede segmentato il piccolo borgo gallenese tra le province di Firenze e di Pisa e tra i ben tre comuni citati, è da sempre il pretesto con cui la politica locale ha sostanzialmente giustificato disinteresse e immobilismo verso questa zona. Picchianti, Mini e Giannoni credono invece di poter rovesciare questo paradigma, facendo invece della presenza a Galleno di più amministrazioni comunali uno strumento non solo per potenziare il contrasto alla microcriminalità ma anche per facilitare la realizzazione di investimenti e piani di sviluppo.

Partendo da programmi elettorali che, in tutte e tre le realtà comunali, dedicano una prioritaria centralità al rilancio delle frazioni (in termini di decoro urbano, servizi e qualità della vita), l’obiettivo delle locali coalizioni di centrodestra è quello di attuare a Galleno pratiche amministrative coordinate volte a pensare il borgo per quel che è, ovvero un’unica realtà paesana con servizi pubblici, regolamenti e piani urbanistici che devono essere omogenei e funzionali a una quotidianità divenuta sempre più complicata negli ultimi anni.

Con l’attiva e coordinata compartecipazione delle tre amministrazioni interessate, Picchianti, Mini e Giannoni si dicono convinti della possibilità di fare dell’area gallenese un importante target di investimenti, dall’ambito sportivo a quello socio-assistenziale, senza dimenticare ovviamente il cruciale rilancio del tessuto produttivo (implementazione dell’area artigianale e sostegni mirati alle attività commerciali).

Decisivo, nei propositi dei tre candidati sindaco, sarà poi l’effettivo rilancio del fiore all’occhiello di Galleno, ovvero il passaggio della via Francigena, che nella frazione pisano-fiorentina propone un suggestivo tratto dello storico selciato medioevale, proprio a cavallo tra le due provincie. Le scelte politiche delle sinistre locali degli ultimi anni hanno fatto perdere centralità a questo luogo a vantaggio della sponsorizzazione di altre direttrici di cammino (Altopascio-Ponte Buggianese): il vecchio lastricato gallenese deve tornare ad essere centrale nell’itinerario francigeno locale, come luogo di eventi (certo aperti allo scambio con territori limitrofi, come il padule) e come parco pubblico curato, aperto alla fruizione quotidiana dei gallenesi e sottratto alle dinamiche del degrado e della criminalità.

Fonte: Ufficio Stampa