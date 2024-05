"Benvenuti al mare campioni di bocce": sfottò alla Fiorentina in superstrada a Pisa

"Benvenuti al mare campioni di bocce". Sul cavalcavia vicino a Pisa Nord Est, in direzione mare, compare lo sfottò dei tifosi del Pisa. Sulla Fi-Pi-Li i fan nerazzurri hanno voluto prendere un po' in giro i rivali della Fiorentina, di nuovo sconfitti in finale di Conference League.

Già l'anno scorso i fan del Pisa avevano messo degli striscioni per canzonare i viola, quest'anno c'è il bis e il più fotografato è senza dubbio quello di Pisa Nord Est.

Poco distanti appaiono altri lenzuoli con scritte, stavolta più censurabili con offese alla città di Firenze e con una citazione dell'Antico Vinaio opportunamente storpiata.