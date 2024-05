Torneo internazionale "Città di Limite"

E' tutto pronto per la quinta edizione del torneo “Città di Limite”, destinato alla categoria Esordienti I anno, organizzato dall'Us Limite e Capraia. Lo stadio "M. Cecchi" di Limite sull'Arno, da venerdì 31 a domenica 2 giugno, tornerà ad essere teatro di una competizione di alto livello a carattere nazionale ed internazionale, dopo il successo dei tornei degli anni passati. Parteciperanno 32 società importanti del panorama calcistico suddivise nei seguenti 8 gironi di 4 squadre ciascuno:

GIRONE A: Us Città di Pontedera, Us Limite e Capraia, Zola Pedrosa, Prato Nord.

GIRONE B: Juventus Fc, Academy Massarosa, Pca Hitachi, Castelfiorentino

GIRONE C: Follonica Gavorrano, Sestese, Nick Bari, Galcianese;

GIRONE D: Lokomotiv Zagabria, Zenith Prato, Chiusi, Ponte a Elsa;

GIRONE E: Chisola, Ac Prato, Viareggio, Isolotto;

GIRONE F: Tau, Gavirate, Pistoiese, Atletico Levane;

GIRONE G: Giovani Empoli, Jonia Calcio, Sextum Bientina, Hnk Gorica;

GIRONE H: Fair Play Messina, Lucchese, Fucecchio, Jolly Montemurlo

Le gare si svolgeranno in 2 tempi da 20 minuti ciascuno, nove contro nove. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, durante le finali, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Le prime partite saranno venerdì 31 maggio alle 15 e saranno Pontedera-Us Limite, Lokomotiv Zagabria-Zenith prato, Viareggio-Isolotto e Fucecchio-Montemurlo.

Le finali sono in programma domenica 2 pomeriggio. Punto ristoro disponibile presso la pizzeria e il Bar del campo sportivo.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd - Ufficio Stampa