Elezioni Prato, la denuncia Pd: "Candidato Lega sostenuto da neofascisti"

“Desta grande preoccupazione l’appoggio di ‘Etruria 14’, nota organizzazione neofascista pratese, al candidato della Lega Umberto Presutti Gallinella. Mi chiedo come sia possibile che nelle liste che sostengono Gianni Cenni possa esserci spazio per persone che non si riconoscono nei valori costituzionali e democratici ma che, anzi, si richiamano a idee e convinzioni sepolte della storia. Candidature come quella di Presutti Gallinella, sostenuto da ‘Etruria 14’, dovrebbero essere incompatibili anche per la destra pratese. Ricordo a Cenni che la nostra città è medaglia d’argento al valor militare per la lotta partigiana. La Lega e Cenni prendano immediatamente le distanze da questa candidatura e condannino l’attività di ‘Etruria 14’”.

Lo dichiara Edoardo Carli, responsabile rapporto con i circoli PD Prato.