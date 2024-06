Emergenza casa, a Firenze nasce "Alleanza per l’abitare"

Emergenza a casa, a Firenze nasce “Alleanza per l’abitare” (con sindacati dei lavoratori, degli inquilini e associazioni del terzo settore) che per lunedì 3 giugno ha indetto una conferenza stampa alle 11 presso la Camera del lavoro di Firenze (Borgo Greci 3, sala Hablik), per presentare un decalogo di proposte alle istituzioni dell’area fiorentina “per un diritto all’abitare, equo, sostenibile e solidale”.

Alleanza per l’Abitare è costituita da Cgil Firenze, Cisl Firenze, Uil Firenze, Sunia Firenze, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Caritas Diocesana di Firenze, Fondazione Solidarietà Caritas ETS, Casa e Agenzia Sociale per la Casa, Udu, Associazione Ciao, Progetto Arcobaleno, Abitare Solidale, Cospe onlus, Cat, Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati – MSNA, Coop21, Oxfam Italia.