Inchiesta corruzione, indagati altri due carabinieri dalla Dda di Firenze

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, altri due carabinieri sarebbero indagati nell'inchiesta della Dda di Firenze sui favori da parte del comandante dei carabinieri della compagnia di Prato, tenente colonnello Sergio Turini, ad alcuni imprenditori italiani e cinesi.

Sono due colleghi dell'ufficiale arrestato in carcere per corruzione e altri reati, fra cui l'accesso abusivo alla banca dati riservata delle forze dell'ordine per procurare informazioni a un imprenditore pratese e a un detective arrestati ai domiciliari.

Uno degli indagati è un capitano alla guida del Nucleo Radiomobile di Prato accusato di omessa denuncia dell'episodio di un cinese trovato ad agitare un'ascia in strada il gennaio scorso. Il fatto non venne segnalato all'autorità giudiziaria e tale uomo non venne identificato. Secondo la Dda, Turini, informato dal capitano, avrebbe chiesto di non procedere nei suoi confronti e di non sequestrare l'arma da taglio.

L'altro carabiniere indagato – riporta il Corriere – è un appuntato in servizio a Poggibonsi, dove ha prestato servizio Turini dal 2016 al 2021. La Dda gli contesta il peculato per aver dato un passaggio al figlio di Turini con l'auto di servizio.