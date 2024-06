Tagli ai comuni toscani, Pd in rivolta contro il governo

"80 milioni di tagli ai Comuni toscani e a venire penalizzati sono gli enti che hanno speso meglio e più velocemente i fondi PNRR, quindi quelli più virtuosi. È il regalo del Governo Meloni alle amministrazioni comunali della nostra regione, incluse quelle della nostra provincia, con tagli, in alcuni casi, che superano i 200mila euro, come per Lucca e Viareggio".

A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti.

"Risorse mancanti che vanno a toccare direttamente la capacità dei Comuni di garantire e sostenere i servizi, dagli asili alle manutenzioni fino. Dove troveranno gli enti quei soldi per fare i lavori? Questo modo di lavorare dimostra la totale incapacità di programmazione del Governo, tagliare fondi ai comuni vuol dire tagliare fondi ai cittadini e questo noi non lo possiamo permettere".

"Concludo con una piccola nota per la maggioranza consiliare lucchese - spiega -. Sono stata accusata di boicottare il mio comune solo perché mi sono preoccupata di verificare lo status di un contributo regionale per evitare che andasse perso. Mi auguro di vedere prese di posizioni forti dal Sindaco, dalla giunta, dal consigliere regionale sempre pronto a intervenire sulla stampa contro un Governo - del loro stesso colore politico - che taglia fondi importanti senza nemmeno avvisare".

"I tagli del governo Meloni colpiscono duramente i Comuni, compresi quelli della Provincia di Pistoia. Il nostro territorio sarà interessato complessivamente da oltre 800.000 euro di tagli che si tradurranno in meno servizi e meno possibilità per i cittadini" fa eco la Segreteria provinciale PD Pistoia.

"I Comuni maggiormente colpiti sono quelli che hanno ottenuto più finanziamenti dal PNRR, ovvero quelli virtuosi e in grado di attrarre investimenti. È una logica rovesciata, disastrosa, che ci preoccupa enormemente per le ricadute negative che avrà sulla vita delle persone.

Significa, ad esempio, che gli asili nido realizzati col PNRR rischieranno di chiudere perché non si potranno pagare gli insegnanti; non si potrà curare i parchi pubblici, l’illuminazione delle strade o assicurare i necessari servizi a chi ne ha bisogno".

"Come segreteria provinciale del Partito Democratico di Pistoia ci opponiamo con nettezza a questo disegno e siamo impegnati per evitare l’ennesimo attacco ai Comuni. Cosa pensano i candidati Sindaci della destra rispetto a questa gravissima decisione del governo? Noi abbiamo scelto di non rimanere in silenzio e di schierarci dalla parte del nostro territorio. Oggi il Ministro Giorgetti è a Montecatini Terme per la campagna elettorale: gli chiediamo, tra un comizio e l'altro, di rivedere questa scelta insensata che appare, sempre più, come una presa in giro delle persone".