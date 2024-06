Vino, il Chianti tra le eccellenze del Made in Italy a Ginevra

Il Consorzio Vino Chianti parteciperà alla Festa Nazionale Italiana a Ginevra, che si terrà lunedì 3 giugno al Musée d'Art et d'histoire. Una serata organizzata dalla nuova Console Generale a Ginevra, Nicoletta Piccirillo, all’insegna del Made in Italy, per celebrare l'Italia e il suo stile di vita inconfondibile. Per l’occasione il Consorzio fornirà vini e alcuni materiali promozionali e informativi della denominazione.

"Siamo orgogliosi che il Chianti Docg sia stato scelto tra le eccellenze del Made in Italy presenti a Ginevra – commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. La partecipazione dei nostri vini alla Festa Nazionale Italiana è un'opportunità per rafforzare i legami culturali ed economici tra l'Italia e la Svizzera, promuovendo al contempo la qualità e la tradizione delle nostre aziende. Con circa 300 partecipanti attesi, tra cui imprenditori, dirigenti di varie imprese e autorità locali, l'evento sarà una vetrina d'eccezione".

Fonte: Ufficio Stampa