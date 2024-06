Incidente mortale al casello autostradale di Rosignano Marittimo questo pomeriggio. Ci sono tre vittime per tre vetture coinvolte. Il casello è rimasto gravemente danneggiato. Sul posto i vigili del fuoco di Livorno. Altre 5 persone sono rimaste ferite. Due delle vittime erano nell'auto che si è schiantata per prima, per poi ribaltarsi al casello. La terza era in un'auto coinvolta nel tamponamento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO