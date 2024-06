Guardia di Finanza, nel 250esimo le fiamme gialle di Firenze al Mugello

Nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze ha promosso l’allestimento di uno stand celebrativo al Gran Premio d’Italia svoltosi nella splendida cornice dell’autodromo del Mugello dal 30 maggio al 2 giugno. L’iniziativa ha costituito occasione per realizzare un importante momento di incontro tra le Fiamme Gialle e la collettività in un’ottica di piena condivisione dei valori che da sempre ispirano l’attività istituzionale del Corpo nello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria a competenza generale a tutela degli interessi dello Stato e dell’Unione europea.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi militari del contingente ordinario, del comparto aeronavale e del museo storico del Corpo, i quali, con la passione e la disponibilità che da sempre contraddistinguono gli appartenenti al Corpo, si sono adoperati per illustrare i compiti, le funzioni e i contenuti della missione istituzionale della Guardia di Finanza, evidenziandone l’incessante processo di evoluzione e la proiezione verso le sfide future sulla scia del motto scelto per celebrare l’anniversario di fondazione del Corpo: “nella tradizione il futuro”.

Nello stand sono stati esposti alcuni mezzi d’epoca facenti parte della collezione del museo storico del Corpo, quali la motocicletta Guzzi V7, in uso al Reparto "Scorta Valori" - antesignano degli odierni Reparti AT-P.I. - incaricato di vigilare e scortare i furgoni portavalori della Banca d’Italia e la Gilera 300, impiegata principalmente nella lotta al contrabbando lungo l’arco alpino. Unitamente ai mezzi messi a disposizione dall’ente museale, sono stati esposti mezzi attualmente in uso al Corpo come la Honda NC750X, nonché è stato installato un avanguardistico simulatore di volo messo a disposizione e presentato direttamente dagli specialisti del Centro di Aviazione di Pratica di Mare giunti appositamente sul posto.

Questo simulatore sferico è stato realizzato su specifica richiesta della Guardia di Finanza per far vivere l’emozione del volo simulato a bordo del nuovo elicottero AW 169, di recente acquisizione, durante una missione di volo operativo sul mare. Con tale strumento, il visitatore è stato portato a provare l’esperienza dell’impiego del mezzo in condizioni che riproducono fedelmente l’ambito operativo marittimo nonché a conoscere tutte le peculiarità che vengono adottate in tale ambito. Il poter vivere le emozioni della realtà operativa del volo, attraverso questo nuovo, e unico nel suo genere, mezzo di propaganda dell’attività di servizio della Guardia di Finanza, ha suscitato un elevatissimo interesse da parte del pubblico che ha assistito all’appuntamento del MotoGP, tanto da essere stato utilizzato ininterrottamente durante tutte le giornate dell’evento sportivo internazionale.

Inoltre in occasione di questa gara del Gran Premio d’Italia, le Desmosedici GP24 ufficiali del “Ducati Lenovo Team” sono scese in pista con uno sticker che riproduce il logo ideato per festeggiare la speciale ricorrenza del Corpo. Il logo è la stilizzazione in chiave moderna del numero 250, che contiene la fiamma, segno distintivo della Guardia di Finanza e il tricolore nazionale. Rappresenta la sintesi di oltre due secoli di passione, dedizione, valore, impegno e professionalità di un Corpo che, ancorato ai propri valori fondanti e alle proprie tradizioni, è in grado di innovarsi continuamente e guardare alle sfide del futuro, dotandosi di strumenti e tecnologie all’avanguardia per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese. Valori che, sia pure su “piste” diverse, accomunano gli uomini e le donne delle Fiamme gialle al team e ai campioni Ducati che, con le importanti vittorie sui circuiti di tutto il mondo, contribuiscono a rendere grande l’Italia. Nella gara del 2 giugno, in occasione del Gran Premio d’Italia “Brembo” di Moto GP, il Ducati Lenovo Team ha corso con il colore azzurro delle Nazionali Italiane nello sport, piazzandosi al primo e secondo posto.

Fonte: Guardia di Finanza - Comando Provinciale Firenze