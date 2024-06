Elezioni a Firenze, Schmidt in tour nei quartieri a fianco dei candidati presidente

Un tour a sostegno dei candidati della coalizione alla presidenza dei quartieri per Eike Schmidt, anziché un grande evento di chiusura della campagna elettorale. “Perché ragionevolmente l’8 e 9 giugno si tiene la partita di andata. Da martedì inizia il ritorno”, dichiara il candidato sindaco.

Primo appuntamento domani, mercoledì 5 giugno alle 17.30, presso il giardino di via Il Prato per l’evento a sostegno di Maria Cristina Paoli, candidata alla presidenza del Quartiere 1. Giovedì 6 alle ore 18.30 sarà la volta dei quartieri 2 e 3, con l’incontro con la cittadinanza promosso dai candidati Simone Sollazzo (Q2) e Giulio Razzanelli (Q3) presso l’Antico Beccaria (piazza Beccaria).

Venerdì 7 doppio appuntamento: alle 18 in piazza Dalmazia con il candidato presidente del Quartiere 5 Gualberto Carrara e alle 19.30 con il candidato al Quartiere 4 Leonardo Batistini in via Canova nel giardino all’angolo con via dei Bassi. “Nella nostra visione Firenze è policentrica nei fatti, e non a parole. Ecco perché abbiamo scelto di dare rilevanza ai cinque quartieri e alle loro comunità”, sottolinea Schmidt.

Fonte: Ufficio Stampa