La primavera del Teatro del Cielo: un doppio appuntamento teatrale

Ecco «La primavera del Teatro del Cielo» è un’anteprima delle Festa del Teatro del Dramma Popolare di San Miniato guidato da Marzio Gabbanini. Due gli appuntamenti in programma nel chiostro del convento «La Madonna» di San Romano. Venerdì alle 21,15 va in scena «La porta del silenzio - David Maria Turoldo fra profezia e poesia» di Renzo Ricchi. Un teso importante che accende i riflettori su una figura profetica in ambito ecclesiale e civile, che è anche prete della Resistenza in quanto convinto antifascista, nonché teologo, filosofo, scrittore, poeta. Un testo che racconta la storia di un’anima pura che ha attraversato tutto il novecento. Interpreti: Alessandro Calonaci, Filippo Cipani, Anna Collazzo, Fulvio Ferrati, Davide Gemmani, Eleonora Lelli, Chiara Macinai, Marta Martini, Rosetta Ranaudo. Firma la regia Claudio Spaggiari. Ancora un evento l’8 giugno con «Cantico - Pablo Neruda nel Cantico dei Cantici». Si tratta di uno spettacolo di Laura Palmieri e Francesco Brasa con musiche originali di Michele Fabbri. Per entrambi gli spettacoli l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Fonte: Fondazione Istituto del Dramma Popolare