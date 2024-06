Pini (Italia Viva): "Azione alleata al Pd per necessità di potere"

Leggiamo dichiarazioni riguardo alla primazia di Azione come erede del Terzo Polo a Empoli. Non ci interessa la polemica, ma per correttezza verso gli elettori del Terzo Polo, vorremmo chiarire alcuni punti che riteniamo fondamentali per un confronto trasparente e costruttivo.

Innanzitutto, il progetto del Terzo Polo è nato autonomo, in competizione e non alleato della sinistra o della destra, e solo la lista Empoli al Centro ha mantenuto questo approccio.

Inoltre, la decisione di Azione di non partecipare alla lista STATI UNITI D’EUROPA, che comprende Italia Viva, solleva dubbi sulla volontà di costruire un polo alternativo. Se esiste un’eredità questa spetta alla lista STATI UNITI D’EUROPA.

Non è infine chiaro quale sia la visione di “Terzo Polo” per Azione Empoli, considerando che l'alleanza con PD e sinistra, appare fatta più per necessità di potere, piuttosto che per dare rappresentanza all’area moderata e riformista.

Italia Viva, al contrario, sostiene la lista Empoli al Centro con Maria Grazia Maestrelli sindaca, promuovendo una politica di reale cambiamento rispetto al sistema di governo che da 70 anni guida la città. Riteniamo che Empoli abbia bisogno di un approccio politico concreto e attento ai bisogni dei cittadini, cosa che purtroppo negli ultimi tempi è venuta a mancare.

Siamo convinti che il futuro della nostra città debba essere costruito su una base di collaborazione sincera e trasparente, mirata a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Continueremo a lavorare in questa direzione, promuovendo progetti e iniziative che rispondano alle reali esigenze della comunità empolese.

Andrea Pini, capolista Empoli al Centro