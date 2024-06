Premio Carlo Taddei col Rotary Fucecchio Santa Croce. Entra a far parte Lambertucci

Nella serata del 31 maggio 2024, la presidente del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Maria Elena Maffei, anche a nome della moglie di Carlo Taddei, Giovanna, che quest’anno non ha potuto partecipare all’evento, ha consegnato la targa al vincitore del Premio Musica Carlo Taddei, premio nato 5 anni fa per commemorare l’amico e socio Carlo Taddei, professore molto amato e conosciuto, con una grandissima passione per la musica.

Quest’anno il 5º Premio Musica Carlo Taddei è andato ad un giovanissimo talento di Fucecchio, il pianista Pierpaolo Buggiani, nato nel 2006, che suona il pianoforte dall'età di 4 anni ed attualmente studia al Conservatorio "Boccherini" di Lucca, dopo aver conseguito la certificazione di fine primo e secondo livello dei corsi pre-accademici dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Siena.

Pur essendo così giovane, il nostro vincitore si è esibito in occasione di eventi musicali importanti, come il perPiano Festival 2018, a Livorno, il Lucca classica festival a Lucca, la rassegna Sesto Giovani a Sesto Fiorentino, Agimus Firenze e Agimus Grosseto ed ha già ottenuto premi in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, solo per citarne qualcuno: il primo premio assoluto ai Concorsi pianistici "Giulio Rospigliosi" e "Città di Riccione"; il secondo premio al Concorso "Bramanti" di Forte dei Marmi e all'Ettlingen International Piano Competition, in Germania; il primo premio assoluto e il premio speciale romantico al Minerbio International Piano Competition; il secondo premio al Premio delle Artia Bolzano; finalista al Premio Amadeus di Lazise; il secondo premio al concorso pianistico internazionale "Massarosa"; il primo premio ai concorsi "Premio Toscana Città di Cascina" e "Villafranca piano competition", sezione Esecuzione pianistica; il secondo premio al concorso pianistico "Humberto Quagliata"; ha ricevuto dal Comune di Fucecchio il "Leone Rampante", onorificenza conferita ad un concittadino distinto in Italia e all'estero per meriti in campo artistico-culturale.

Pierpaolo Buggiani ha inoltre avuto l’occasione di frequentare lezioni con importanti pianisti come Luca Trabucco, Luca Rasca, Giampaolo Nuti, Francesco Libetta, Dina Yoffe, Carlo Guaitoli, Josu de Solaun, Anna Malikova, Zlata Chochieva, Dmitry Ablogin e Mariangela Vacatello, Philippe Giusiano, Valentina Igoshina, Wojciech Switala, Yuval Cohen, Ariel Lanyi, Giselle Brodsky e Ilya Itin.

Il giovane vincitore ha incantato i soci e gli ospiti del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno suonando "Appassionata" di Beethoven e la bellissima e impegnativa Ballata n. 4 di Chopin.

Altro evento importante della serata è stata l’accoglienza di un nuovo membro nel Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, ALESSANDRO LAMBERTUCCI, presentato dalla socia Monica De Crescenzo.

Alessandro Lambertucci è un conosciuto e stimato avvocato di Santa Croce sull’Arno ma è anche membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio, volontario della Protezione Civile, attualmente addetto stampa del Coordinamento ANC Secov Toscana e coordinatore per la provincia di Pisa di ANTA (Associazione Nazionale Tutela Ambiente) con passione per il disegno, la scrittura, la cucina ed il ballo; tutti i soci del club, che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo, essendo stato gradito ospite in diverse passate conviviali, lo hanno ora accolto con calore ed amicizia.

Buon Rotary al nuovo entrato!

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno