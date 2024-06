Comizio, musica e brindisi a Empoli per la chiusura della campagna di Leonardo Masi

Dopo un’intensa e lunga campagna elettorale, il candidato sindaco della coalizione In Comune per Empoli, composta da Buongiorno Empoli, Movimento 5 stelle e Siamo Empoli, Leonardo Masi, concluderà questa prima parte del proprio tour con un evento nel chiostro di Birrercole, in piazza Guido Guerra, 52.

Musica, brindisi e comizio, per un evento tradizionale che vuole essere prima di tutto un ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane si sono impegnati giorno e notte per dare vita a una campagna elettorale porta a porta, colorata e dinamica.

Appuntamento a partire dalle ore 21.30, con Masi che interverrà attorno alle ore 22, prima di lasciare spazio alla musica di Ance, in concerto con brani propri e cover di Rino Gaetano.

Fonte: Ufficio stampa