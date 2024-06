Festa dell'Arma, i carabinieri di Pisa celebrano i 210 anni dalla fondazione

Oggi, 5 giugno 2024, nella prima mattinata, a Pisa, nella cornice della storica caserma "Sandulli Mercuro", sede del Comando Provinciale di Pisa, i Carabinieri hanno celebrato il 210° anniversario della Fondazione dell'Arma. La cerimonia militare si è svolta alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, religiose e militari del territorio, con la partecipazione del Prefetto di Pisa, Dottoressa Maria Luisa D’Alessandro che ha accompagnato il Comandante Provinciale, Colonnello Mauro Izzo, nelle varie fasi dell’evento.

Alla manifestazione, erano altresì schierati - sul piazzale interno - i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della provincia e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa, con il relativo Labaro. La cerimonia ha avuto inizio con l'ingresso dei Gonfaloni del Comune di Pisa (decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare) e della Provincia di Pisa nel cortile della caserma, dove era presente una Compagnia di formazione - composta dai Carabinieri che rappresentano le varie articolazioni e specialità che connotano il Comando Provinciale di Pisa, nelle uniformi previste per ciascun reparto, dalla Grande Uniforme Speciale dei militari dell'Arma territoriale, alle uniformi dei Comandanti di Stazione, sino a quelle operative delle Aliquote di Primo Intervento (API), dei Nuclei Carabinieri di Polizia Militare, per finire dunque ai comparti di specialità del 4° Nucleo Elicotteri, dei Carabinieri Forestali e del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro competente sul territorio - che hanno reso gli onori al Comandante Provinciale di Pisa, all’inizio della cerimonia.

Dopo la deposizione di una corona ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri – che è stata benedetta dal Parroco di Pisa, Don Salvatore Glorioso – è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del Giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Quindi, ha preso la parola il Colonnello Izzo che ha ringraziato per la presenza il Prefetto di Pisa, la Magistratura pisana, il Questore, i Comandanti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dell’Ordine presenti nella Provincia, i Sindaci, l'Associazione Nazionale Carabinieri, le Associazioni Combattentistiche e d'Arma, i familiari delle Vittime del Dovere, le rappresentanze sindacali militari attive nel territorio, gli organi stampa e gli ospiti intervenuti, sottolineando l’importanza della cerimonia che è stata ulteriore occasione per rinvigorire quel legame che unisce le comunità locali ai Carabinieri, sempre teso al miglioramento della coesione sociale ed orientato al costante rafforzamento delle condizioni di sicurezza.

Il Comandante Provinciale ha poi sottolineato la vocazione di vicinanza al cittadino, intrinseca nell’Arma, che è:

Radicamento che oggi guarda con particolare attenzione ai giovani, autentica speranza per il futuro, e alla popolazione anziana, sempre più numerosa e fragile di fronte alle ansie della modernità;

Azione espressa, in chiave moderna, anche nel mondo virtuale, dove, con tecnologie all'avanguardia, offriamo, oggi, quella stessa prossimità che i cittadini sperimentano, da sempre, nella realtà.

Infine, il Colonnello Izzo si è rivolto ai Carabinieri, per esprimere riconoscenza per quanto hanno fatto a beneficio delle comunità servite, con costante riferimento ai due principali obiettivi di maturazione: competenza e responsabilità. Il Carabiniere deve poter affrontare, con padronanza di mezzi, le dinamiche sociali, oggi essenzialmente condizionate dalle innovazioni tecnologiche e dalla globalità delle relazioni.

Accanto alle competenze, è necessario inoltre sostenere la consapevolezza del ruolo, guardando soprattutto alla militarità e all’orientamento al cittadino. La militarità è il riferimento imprescindibile dell’Istituzione - che opera in sinergia con le altre Forze Armate anche sul territorio nazionale - per i compiti di difesa integrata del territorio. Per altro verso, l’orientamento al cittadino è il vero metro di valutazione dell’azione di ciascun Carabiniere che deve sapersi porre in ascolto delle persone che vedono nell’uniforme un argine all’illegalità, ma anche un antidoto alle ansie della modernità.

Bilancio, il 2023 dei carabinieri comando provinciale di Pisa

Tradizionalmente, la celebrazione della festa dell'Arma è anche occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta che, nel decorso anno, ha consentito ai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa di conseguire risultanti rassicuranti, confermando il contributo tradizionalmente rilevante offerto dall’Istituzione alla tutela della legalità con 275 persone tratte in arresto e oltre 2800 deferite in stato di libertà; al riguardo, su poco più di 17000 reati circa registrati nella provincia di Pisa nel 2023, l’Arma dei Carabinieri ha proceduto per quasi 14.000 di essi ovvero oltre l’82% dei reati complessivi, con una proiezione esterna forte di circa 24000 servizi nel 2023 e circa 9000 nel solo 1° quadrimestre dell’anno in corso – in tendenziale aumento rispetto ai precedenti periodi in riferimento, segno inequivocabile di una perseguita volontà di presenza attiva sul territorio a tutela e nel solo interesse dei cittadini - attraverso la quotidiana e silente opera delle 4 Compagnie Carabinieri presenti in provincia (Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra), le 40 Stazioni e grazie al determinante contributo di tutte le articolazioni dei Reparti speciali competenti sulla provincia pisana, vale a dire il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, il Nucleo Operativo Ecologico di Firenze ed Gruppo Carabinieri Forestali di Pisa con i 7 Nuclei alle dipendenze.

L’Arma dei Carabinieri è una risorsa strategica nel sistema della sicurezza pubblica nazionale ed è Forza Armata e Forza Militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

Quale Forza Armata, concorre alla difesa integrata del territorio nazionale, assicura il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell’operatività dei corpi di polizia locali.

Quale Forza di Polizia, è impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: dal controllo del territorio, ai servizi di ordine pubblico, alla tutela degli interessi diffusi della collettività cui sono dedicati Reparti altamente specializzati per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; forestale, ambientale e agroalimentare; lavoro e legislazione sociale; del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.

Gli incontri con scuole e cittadini

La responsabilità “verticale” delle Autorità di Pubblica Sicurezza - dal Ministro dell’Interno ai Prefetti e ai Questori - trova il suo completamento nella responsabilità “orizzontale”, propria dei Reparti Carabinieri, che rappresentano gli unici o più prossimi presidi di polizia per oltre il 90% dei 7.896 Comuni italiani dove risiede il 57% della popolazione nazionale. Particolare attenzione è stata riservata, anche in questa provincia:

- alla prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe in danno delle fasce di popolazione più esposte al rischio, anche attraverso i complessivi 83 incontri avuti nel 2023 e 24 nel solo primo trimestre dell’anno in corso, con tutte le realtà locali e che hanno complessivamente consentito ai Carabinieri di incontrare - e mettere in guardia dai pericoli connessi - circa 3700 persone;

- al contrasto dei reati inerenti la violenza di genere, nell’ambito del quale l’Arma opera con una “Rete nazionale di monitoraggio”, strutturata su Ufficiali di Polizia Giudiziaria, appositamente addestrati presso l’Istituto di Tecniche Investigative di Velletri, con l’obiettivo di sostenere le vittime nel loro percorso di denuncia e supportare i Reparti sul territorio nello sviluppo delle indagini, anche attraverso il raccordo con la Sezione Atti Persecutori del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche per un compiuto apprezzamento dei casi.

È stata poi la volta degli alunni della Scuola primaria “Gereschi” e delle Scuole medie “Fibonacci”, “Galilei” e “Santa Caterina” che hanno letto alcune loro riflessioni sul tema della cultura della legalità, nell’ambito del progetto portato avanti dall’Arma dei Carabinieri e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell'anno scolastico 2023/2024 e che ha visto l’Arma di Pisa e provincia impegnata tra i banchi di scuola con un ciclo di 111 incontri a cui hanno partecipato oltre 4800 studenti; a tal proposito, i giovanissimi studenti, partendo dalla più immediata definizione del concetto di legalità, l’hanno attagliata con esempi evocativi alla realtà quotidiana, contestualizzandone le molteplici applicazioni ed arricchendola di bellissime metafore, per arrivare direttamente al cuore degli adulti che li ascoltavano con rapita attenzione. I giovani alunni hanno poi donato ai Carabinieri un bellissimo disegno che riproponiamo di seguito:

I riconoscimenti

Al termine della cerimonia, il Prefetto di Pisa, il Procuratore della Repubblica, il Giudice coordinatore della Sezione Penale del Tribunale, il Comandante del Presidio Militare ed il Sindaco di Pisa hanno consegnato i riconoscimenti concessi ai militari dell’Arma territoriale pisana particolarmente distintisi in attività di servizio, con le motivazioni di seguito riportate:

1. ENCOMIO SEMPLICE concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” al Tenente Colonnello Carmine Gesualdo e al Brigadiere Marco Pagano, Comandante della Compagnia di Pontedera e Addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontedera.

Motivazione: "Ricevuta da altro organo di polizia la notizia dell’accoltellamento, in pubblica via, di una donna da parte di individuo datosi alla fuga, evidenziando spiccato spirito d’iniziativa, elevata professionalità e non comune senso del dovere, contribuivano alle ricerche del fuggiasco, ponendosi, sulle sue tracce, sino a quando non lo individuavano e lo immobilizzavano, traendolo in arresto. L’intervento, che consentiva di recuperare l’arma del delitto, suscitava ampi consensi tra le Autorità e la popolazione, elevando il prestigio dell’Istituzione", Pontedera, 14 ottobre 2023.

Ha consegnato il riconoscimento S.E. il Prefetto di Pisa, Dottoressa Maria Luisa D’Alessandro.

2. ENCOMIO SEMPLICE concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” al Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Maisto, al Luogotenente Giorgio Campana, al Maresciallo Ordinario Daniele Rispoli, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonino Settimo Celestino, all’appuntato Scelto Qualifica Speciale Silvio Ribet, all’appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Marte e all’appuntato Scelto Qualifica Speciale Fabio Antonucci, Addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pisa.

Motivazione: "Evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, sviluppavano serrata indagine, avviata a seguito dell’efferato omicidio di uno straniero, che permetteva l’individuazione dei responsabili. l’attività investigativa, condotta anche all’estero, si concludeva con l’arresto di cinque pregiudicati, riscuotendo il plauso delle autorità ed esaltando il prestigio dell’istituzione", Provincia di Pisa, territorio nazionale ed estero, agosto 2022 –settembre 2023. Ha consegnato il riconoscimento il Procuratore della Repubblica di Pisa, Dottor Giovanni Porpora.

3. ENCOMIO SEMPLICE collettivo concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” a tutti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Di Pisa.

Motivazione: "Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Capoluogo, sensibilmente impegnato sotto il profilo della sicurezza pubblica, dando prova di notevole professionalità, elevato spirito di servizio e ottima intesa tra i vari componenti, sviluppava corale energica azione di contrasto ai reati contro il patrimonio. L’attività espressa culminava con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone responsabili di numerosi furti su autovetture in sosta in danno di turisti stranieri. I risultati conseguiti riscuotevano il plauso delle autorità e della popolazione, esaltando il prestigio dell’istituzione", Pisa, agosto 2022 – aprile 2023. Ha consegnato il riconoscimento il Giudice Eugenia Mirani, Coordinatrice GIP del Tribunale di Pisa.

4. ENCOMIO SEMPLICE concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” al Maresciallo Capo Cristiano Fontana Comandante della Stazione di Riparbella.

Motivazione: "Evidenziando elevata professionalità, prontezza operativa e spiccato senso civico ricevuta la notizia che una persona si era allontanata con propositi suicidi, poneva in essere mirata attività di interlocuzione con il soggetto, raccogliendo preziosi elementi che consentivano, a militari di altro distante reparto arma, di individuarlo poco dopo che questi si era impiccato ad un albero e di soccorrerlo, liberandolo dal vincolo del cappio e scongiurando così il compiersi dell’insano gesto", Riparbella (PI) e Bibbona (LI), 17 dicembre 2023. Ha consegnato il riconoscimento il Comandante del Presidio Militare, Gen. B. A. Giuseppe Addesa.

5. COMPIACIMENTO concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” al V. Brig. Tommaso Casolino e al Car. Andrea Umberto Econdi.

Descrizione intervento: "Capo Equipaggio ed Addetto di Sezione Radiomobile, evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata professionalità e straordinario senso civico, non esitavano a intervenire in soccorso di un uomo coinvolto in un sinistro stradale autonomo, che versava esanime e in arresto cardiaco all'interno del proprio autoveicolo e, dopo averlo prontamente estratto dal mezzo, richiedevano immediati soccorsi sanitari e si adoperavano, coadiuvandosi, nell'applicazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, consentendo al malcapitato di riprendere i segni vitali. L’encomiabile condotta riscuoteva il plauso delle autorità e raccoglieva il più vasto consenso dell’opinione pubblica, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri", Pisa, 8 febbraio 2024. Ha consegnato il riconoscimento il Sindaco di Pisa, Dott. Michele Conti.