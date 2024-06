Sicurezza a Empoli, le proposte di Poggianti: "Progetti concreti non parole al vento"

Proposte fattive e concrete, frutto di confronti con le forze dell’ordine e di progetti condivisi, non parole al vento. In tema di sicurezza per la città Andrea Poggianti, candidato Sindaco sostenuto dalle liste Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, ha le idee decisamente chiare e infatti ha messo questo tema al primo posto nel suo programma elettorale.

Andrea Poggianti, candidato sindaco liste Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica

“La creazione di alloggi di servizio idonei per le forze dell’ordine, insieme all’impegno di riportare il tribunale ad Empoli non come sede distaccata di Firenze bensì nella veste di tribunale ordinario, sono essenziali per rendere la città più appetibile ed ottenere l’incremento di organico delle forze dell’ordine – dichiara Andrea Poggianti – Abbiamo già individuato alcuni immobili che potrebbero ospitare questi alloggi tra cui l’ex ospedale di via Paladini e l’ex Ecomostro di Ponte a Elsa. Inoltre il nostro progetto prevede un coordinamento tra polizia di stato, carabinieri e polizia municipale in modo che possano operare al meglio, anche attraverso l’istituzione di una sala di controllo denominata Control Room presso la palazzina ex Poste in piazza della Stazione dove sarà possibile monitorare le immagini delle telecamere e condividere in tempo reale le informazioni per verifiche tempestive. Vogliamo inoltre potenziare la polizia municipale, attualmente sotto organico, per poi seguire il modello virtuoso del Gruppo Sicurezza Urbana creato con successo nel Comune di Peccioli dal Comando di Polizia Municipale di Pontedera. Non si tratta di creare uno stato di polizia ma di far sentire i cittadini al sicuro scoraggiando, attraverso il controllo del territorio, i fenomeni di microcriminalità e degrado”.

Al tema è stata dedicata anche una serata, organizzata nei giorni scorsi al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, dal titolo “Sicurezza e Degrado. Una nuova sfida per Empoli” a cui hanno partecipato il Segretario Regionale SAP (Sindacato Autonomo Polizia) Emanuele Viciani, Gianluca Pittoni, Segretario generale Provincia di Firenze del nuovo Sindacato Carabinieri e Daniele Campani, ex Comandante della Polizia Municipale di Pontedera.

Gabriele Chiavacci, candidato consigliere comunale e capolista di Centro Destra per Empoli

“Ci siamo sempre impegnati, dai banchi dell’opposizione in Consiglio Comunale, sul tema della sicurezza presentando varie mozioni perché avvertivamo l’importanza della questione per la città – sottolinea Gabriele Chiavacci, candidato consigliere comunale e capolista di Centro Destra per Empoli – e i fatti di cronaca degli ultimi tempi ci hanno dato ragione. Oggi più che mai le nostre proposte sono mirate e vanno nella direzione di consentire ai cittadini di tornare a godersi la loro Empoli in tranquillità e spensieratezza, anche la sera. Lo faremo con il presidio dei luoghi sensibili, dalla stazione ferroviaria al Parco Mariambini, a Serravalle e altre zone cittadine, attraverso servizi di controllo e prevenzione creando anche convenzioni con istituti di vigilanza privati per dare ausilio alle forze dell’ordine come previsto dal Protocollo d’intesa siglato nel 2010 dal Ministero dell’Interno, l’ANCI e le Associazioni rappresentative degli Istituti di vigilanza nell’ambito del progetto ‘Mille occhi sulla città’. Accanto a queste, ci saranno convenzioni con associazioni di volontariato tra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Sarà importante restituire inoltre centralità alla polizia municipale con un aumento dell’organico nel rispetto dei parametri nazionali che prevedono un agente ogni 700-1.000 abitanti, l’organizzazione operativa sulla base di tre turni compreso il servizio notturno e un rafforzamento delle loro competenze rispetto a quelle imposte dall’Unione dei Comuni”.

Per quanto riguarda il G.S.U. (Gruppo Sicurezza Urbana) che Poggianti vorrebbe creare anche ad Empoli sul modello della Valdera, è lo stesso ex comandante della Polizia Municipale di Pontedera a spiegarne le funzioni. “Creato nel 2015, il Gruppo è nato ufficialmente l’anno successivo da una costola del corpo della polizia municipale che si occupava di commercio, controllo ambientale e giudiziaria – spiega Daniele Campani - Questo ci ha consentito di aumentare il livello di sicurezza cittadina scoraggiando reati di microcriminalità, dai furti allo scippo, allo spaccio di sostanze stupefacenti oltre a predisporre servizi particolari tra cui anche la scorta in occasione di eventi con la partecipazione di autorità e personalità politiche. Il nostro esempio è stato seguito anche da Pisa con la creazione del Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana. È importante, affinché il modello funzioni al meglio, il supporto dell’amministrazione comunale pur mantenendo naturalmente il confine tra l’indirizzo politico e il rispetto della normativa vigente che guida il lavoro della polizia municipale”. Campani sarà tra gli ospiti di questa sera in occasione dei festeggiamenti di fine campagna elettorale organizzati in Piazza della Vittoria a partire dalle ore 21.00 in cui sono previsti alcuni interventi tra cui quello conclusivo del candidato Sindaco Andrea Poggianti e la presentazione di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale della lista Centro Destra per Empoli e la lista civica La mia Empoli.

Fonte: Ufficio stampa