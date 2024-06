Comizio di fine campagna elettorale per Poggianti: "Noi il cambiamento"

Si è svolto ieri sera in piazza della Vittoria il comizio di fine campagna elettorale di Andrea Poggianti, candidato Sindaco sostenuto dalla lista Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica. Una serata partecipata, in cui si sono alternati sul palco allestito davanti al monumento della ‘Vittoria alata’ alcuni ospiti tra cui i capilista Francesco Gracci e Gabriele Chiavacci, i consiglieri comunali uscenti Dessislava Giordano e Silvia Terreni, il coordinatore UDC della Provincia di Firenze Antonio Bossa, oltre all’ex comandante della Polizia Municipale di Pontedera Daniele Campani che ha illustrato il progetto di successo del Gruppo Sicurezza Urbana, accanto allo scrittore e giornalista Paolo Lunghi e Roger Fosso, portavoce dell’Associazione Giovani Africani dell’Empolese Valdelsa che ha rinnovato pubblicamente il suo sostegno al candidato. Al termine degli interventi, Poggianti ha tenuto il suo discorso conclusivo, dopodiché ha presentato i suoi 48 candidati alla carica di consigliere comunale sulle note di sottofondo di “Volare”.

“Il mio appello al voto è semplice: votate, votate, votate – ha dichiarato Andrea Poggianti - È fondamentale che tutti i cittadini che vogliono una città migliore colgano quest’importante occasione per scegliere il futuro Sindaco di Empoli. Vi invito a sostenere le liste che supportano la mia candidatura, Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica perché siamo gli unici che interpretiamo la parola cambiamento. Rispetto agli altri quattro candidati a Sindaco, infatti, siamo davvero gli unici che nel nostro percorso politico e nel nostro presente non abbiamo mai avuto alcun compromesso né col PD, né con la sinistra, né tanto meno con i renziani. Siamo gli unici che avranno la sicurezza per la nostra città come obiettivo principale e abbiamo già idee chiare su come garantirla. Lotteremo contro il degrado anche attraverso il recupero di fabbriche industriali abbandonate come la ex Montepagani per la quale, come per altre zone cittadine, abbiamo un progetto già definito di riqualificazione con la creazione di un parco verde accessibile anche alle persone con disabilità. Miglioreremo gli altri parchi e le aree verdi presenti con la manutenzione e la cura necessarie anche attraverso idee e tecniche innovative che consentiranno di contenere i costi. Interverremo sulla gestione dei rifiuti, sostituendo la raccolta porta a porta con le isole ecologiche interrate e intelligenti che, con una semplice chiavetta in dotazione, permetteranno ai cittadini di essere liberi di conferire i rifiuti differenziati senza vincoli di giorni e orari, risparmiando sulla tariffa Tari che con il porta a porta è aumentata del 30%”.

Non mancano progetti già pronti per intervenire anche sul fronte della viabilità e della mobilità cittadina, nonché sull’edilizia residenziale popolare e sulle questioni che hanno dominato le cronache negli ultimi tempi, dal gassificatore nella zona di Marcignana alla vicenda Keu in merito ad un tratto della SS 429.

“Abbiamo piani anche per migliorare la viabilità, con la realizzazione di strade alternative in alcune zone cittadine e ci occuperemo dei sottopassi ferroviari perché una città imbottigliata e soprattutto divisa da una ferrovia dall’età 1800 non è più sostenibile – ha proseguito Poggianti - Tra i

nostri progetti c’è la costruzione di nuovi parcheggi, sotterranei e sopraelevati, che avranno un impatto positivo anche sul valore degli immobili in quanto alcuni potranno essere a beneficio dei residenti. Sul trasporto urbano pubblico attueremo una rivoluzione con la creazione di una ‘Carta amico’ che darà diritto agli empolesi ad utilizzare bus gratuiti in tutta la tratta urbana della nostra città, oltre ad aumentare le corse e i collegamenti tra centro e frazioni. Per rilanciare il settore tessile e moda vogliamo creare, in collaborazione con imprenditori empolesi, un ITS dedicato per formare nuovi talenti da inserire, come lavoratori qualificati, nelle aziende del settore. Realizzeremo dei centri di aggregazione per anziani e giovani in ogni quartiere per contrastare la solitudine e soprattutto abbattere i problemi legati al disagio giovanile. Per rispondere alla domanda crescente di case popolari, acquisteremo immobili all’asta anche per evitare ghettizzazioni associate a questo genere di abitazioni. Soprattutto, diremo in modo chiaro no al gassificatore e ci impegneremo affinché a pagare per lo scandalo Keu siano i responsabili, attivandoci con le autorità preposte per una pronta bonifica dell’area interessata. La mia amministrazione sarà trasparente perché saremo una squadra che lavorerà nel rispetto di principi e valori di correttezza verso i cittadini, condividendo con voi le scelte per ogni questione importante della nostra città. Siamo convinti che solo insieme potremmo cambiare finalmente la nostra amata Empoli. Sosteneteci”.

Fonte: Ufficio stampa